Jaguar Land Rover revela sua visão da mobilidade urbana

O novo carro-conceito Project Vector é o pilar da jornada “Destination Zero” da empresa, que vislumbra um futuro autônomo, elétrico e conectado da mobilidade urbana. Compacto e flexível, o veículo tem apenas quatro metros de comprimento e é desenhado para a cidade.

Todos os componentes das baterias e do trem de força são instalados no assoalho totalmente plano do Project Vector. O espaço interno da cabine permite diversas configurações de assento, seja para uso individual, compartilhado ou comercial.

A missão Destination Zero da Jaguar Land Rover envolve tornar as sociedades mais seguras e saudáveis, e o meio ambiente mais limpo. O foco: um futuro com zero emissões, zero acidentes e zero congestionamentos.

O programa-piloto do Project Vector tem previsão de ser iniciado nas ruas de Coventry, no Reino Unido, a partir de 2021. Para o diretor da iniciativa, Tim Leverton, “as megatendências de urbanização e digitalização fazem com que sistemas de mobilidade urbana conectados sejam necessários e inevitáveis”.

Ele conclui dizendo que “veículos compartilhados e privados dividirão espaço e serão conectados com as redes de transporte público, para viabilizar uma viagem sob demanda e totalmente autônoma. Essa é uma tarefa difícil, que exigirá trabalho em equipe com parceiros dos setores de veículos, infraestrutura e mundo digital”.