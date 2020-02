Ford Europa habilita van a rodar com de óleo de cozinha usado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O continente europeu estipulou metas rigorosas para reduzir as emissões dos veículos novos, impulsionando a produção dos carros elétricos. Paralelamente, os fabricantes de veículos continuam buscando outras opções para substituir os derivados de petróleo.

A Ford, por exemplo, anunciou que a sua linha de vans Transit foi aprovada para rodar com HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), um tipo de diesel renovável que, além de óleo de cozinha usado, pode incluir gordura animal, óleo de peixe e subprodutos de processos industriais em sua composição.

Por usar hidrogênio como catalisador no processo de produção, o HVO queima mais limpo e tem uma vida útil mais longa do que o biodiesel convencional. Com isso, reduz em até 90% os gases de efeito estufa, emite menos óxido de nitrogênio (NOx) e partículas.

Há empresas na Europa que se dedicam à coleta de óleo de cozinha utilizado em restaurantes, indústrias e escolas, e a União Europeia mantém um programa, chamado “RecOil”, para aumentar o seu reaproveitamento na produção de biodiesel.

O HVO é vendido em postos de combustível selecionados do continente europeu, principalmente na Escandinávia e nos países bálticos, tanto na forma pura como adicionado ao diesel comum. Em outros países, também é adotado por frotistas que precisam melhorar sua “pegada” ecológica, adquirido diretamente de fornecedores especializados.

Caso o veículo precise abastecer em uma região onde o HVO não está disponível, o motorista tem a opção do diesel convencional – os combustíveis podem se misturar no tanque sem causar problemas. “O HVO é, de fato, uma solução para os motoristas e frotistas ajudarem a melhorar a qualidade do ar para todos”, comenta Hans Schep, gerente-geral de veículos comerciais da Ford Europa.