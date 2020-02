Montadoras sul-coreanas criam tecnologia que muda automaticamente marchas do carro

A Kia Motors Corporation e a Hyundai Motor Company anunciaram o desenvolvimento do primeiro sistema preditivo de tecnologia da informação e comunicação do mundo. O ICT Connected Shift System permite que o veículo mude automaticamente para a marcha ideal, depois de identificar as condições de estrada e de tráfego.

A inovação utiliza um software inteligente na Unidade de Controle de Transmissão (TCU), que coleta e interpreta informações em tempo real por meio de tecnologias subjacentes, incluindo navegação 3D dotada de um mapa preciso da estrada, além de câmeras e radar para controle de cruzeiro inteligente. Os parâmetros de navegação 3D incluem elevação, gradiente, curvatura e uma variedade de ocorrências na estrada, além das condições atuais do tráfego. O radar detecta a velocidade e a distância entre os veículos, e uma câmera prospectiva fornece informações sobre a pista.

Empregando todos esses recursos, o TCU prevê o cenário de mudança ideal para situações de direção em tempo real, por meio de um algoritmo de inteligência artificial, e troca as marchas. Exemplificando: quando está prevista uma desaceleração relativamente longa e o radar não detecta irregularidades de velocidade do carro à frente, a embreagem da transmissão muda temporariamente para o modo neutro, buscando melhorar o consumo de combustível.

Nos testes conduzidos pela Hyundai e a Kia, quando um veículo equipado com ICT Connected Shift System rodava uma estrada muito sinuosa, a frequência de trocas nas curvas foi reduzida em aproximadamente 43% em comparação aos automóveis sem o sistema. O sistema também reduziu a frequência de atuação dos freios em aproximadamente 11%, minimizando a fadiga da direção e o desgaste dos componentes.

Além disso, o freio-motor foi ativado automaticamente ao soltar o pedal do acelerador, determinando declives e locais onde houve alteração do limite de velocidade. As alterações na distância do carro à frente foram detectadas pelo radar dianteiro, causando ajuste automático da transmissão, o que melhorou a qualidade da direção.

O ICT Connected Shift System proporcionará eficiência energética e uma experiência de condução estável na era dos veículos autônomos, o que significa desempenho aprimorado em resposta às condições de tráfego e rodovias em tempo real. Kia e Hyundai estão planejando desenvolver ainda mais a tecnologia, de modo que possa se comunicar com sinais de tráfego baseados na comunicação LTE ou 5G, e identificar as tendências dos motoristas, resultando em um aprimoramento adicional do controle de mudança de marchas.