Kia Motors confirma a chegada do Rio no Brasil

O novo hatchback da marca coreana será lançado no País na segunda quinzena do próximo mês. Em princípio serão duas versões: LX e EX, ambas equipadas com transmissão automática de seis marchas e motor 1.6 flex de quatro cilindros, capaz de desenvolver 123 cv de potência abastecido com gasolina e 130 cv com etanol.

O Rio terá sistema multimídia com tela de sete polegadas sensível ao toque compatível com smartphones. Outras informações, incluindo mais itens de série e valores, serão divulgadas em breve.

“Por seu design exterior, qualidade superior de acabamento e recursos de conectividade, temos convicção que o Rio cairá no gosto do público ao qual se destina, o jovem”, afirma José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil.