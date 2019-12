VWCO realiza pré-lançamento do superônibus 22.280 ODS

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus fez a primeira demonstração de seu modelo com maior capacidade técnica do mercado brasileiro. O superônibus 22.280 consegue levar 22 toneladas, o que significa até 115 passageiros, e seu encarroçamento pode alcançar 15 metros.

O chassi se adapta perfeitamente às operações de alta demanda: oferece aumento de cerca de 30% na capacidade de transporte em relação aos ônibus urbanos tradicionais e ainda reduz o custo operacional na comparação com outros veículos maiores, como no caso dos ônibus articulados, por exemplo.

O Volksbus 22.280 ODS foi projetado para assegurar melhor custo-benefício, já que seu consumo de combustível é menor em relação a outros ônibus de alta demanda. Além disso, amplia o conforto e a segurança dos passageiros.

Seu diferencial é o posicionamento do terceiro eixo na dianteira, o que permite ao chassi alcançar a capacidade de carga de 22 toneladas e, ao mesmo tempo, viabilizar as mais diversas configurações, de acordo com a necessidade da operação.