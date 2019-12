Versão Midnight do Equinox estreia motor 1.5 turbo

O SUV de luxo foi lançado no mercado brasileiro com propulsor 2.0 turbo de 262 cv de potência. Agora, na linha 2020, o veículo passa a contar com mais uma opção de motorização: a 1.5 turbo, que promete melhor compromisso entre desempenho e eficiência energética, principalmente em uso urbano.

O reforço mecânico estreia com outra novidade, a versão especial Midnight, caracterizada pelas tonalidades escuras no acabamento interno e externo, que conferem um aspecto mais esportivo e personalizado ao Equinox. A cor preta predomina, aparecendo na pintura da carroceria, na grade frontal, nas máscaras das luzes auxiliares e nas rodas aro 19 polegadas. Os tons metálico, brilhante e fosco surgem em detalhes, deixando o conjunto sofisticado.

O novo motor está disponível também na versão top Premier, que traz recursos de tecnologia e segurança avançados, como sistemas autônomos de detecção de pedestre com auxílio de frenagem e de permanência na faixa, partida por controle remoto, acionamento da tampa do porta-malas por sensor de movimento e tração integral (AWD) com assistente de descidas.

O 1.5 turbo entrega 172 cv de potência e 272,4 Nm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos. Segundo a Chevrolet, com base em dados do Inmetro, o consumo de gasolina fica em 11,7 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade - médias cerca de 8% melhores do que as do propulsor 2.0 turbo.

A gama 2020 do Equinox chegará às concessionárias Chevrolet no início do próximo ano, em quatro configurações: LT 1.5 Turbo (R$ 129.990,00), Midnight 1.5 Turbo (R$ 131.990,00), Premier 1.5 Turbo (R$ 154.990,00) e Premier 2.0 Turbo (R$ 162.990,00).