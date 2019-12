Toyota oferece kit GNV certificado para o Etios Sedã

A opção está disponível para a linha 2020 do Etios Sedã e é resultado de uma parceria com a Landirenzo, empresa italiana que atua há 65 anos na produção de kits de gás natural veicular. A grande vantagem é que a Toyota mantém a garantia original do veículo - o sistema GNV, por sua vez, possui garantia de três anos ou 100 mil quilômetros.

O comprador poderá escolher entre retirar o Etios Sedã já adaptado em uma concessionária ou levá-lo até uma das oficinas da Landirenzo autorizadas pela marca japonesa para o procedimento, com prazo máximo de 30 dias após a aquisição ou 5 mil quilômetros rodados. No segundo caso, o proprietário ainda tem a possibilidade de buscar o veículo já com o GNV instalado em uma loja da Toyota, mediante pagamento de frete da plataforma que fará o transporte do veículo entre a concessionária e a oficina.

A engenharia da montadora realizou alguns ajustes no Etios Sedã para que a aplicação do kit GNV não modifique as características e desempenho do carro: recalibração do módulo de injeção; desenvolvimento de suportes dos componentes (cilindro, central eletrônica, flauta e válvula de abastecimento/filtro), que garantem resistência e durabilidade; revisão no layout das mangueiras; e tubulação e chicotes do sistema de gás natural veicular, eliminando interferências e riscos de incêndio.

Na primeira fase, somente as concessionárias da Toyota nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro oferecerão a instalação do kit GNV nas oficinas certificadas. Em março de 2020, a marca estenderá o projeto para as revendas das regiões Nordeste e Sul e, a partir de junho do ano que vem, todo o Brasil será contemplado.