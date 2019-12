VWCO vence nova licitação do programa Caminho da Escola

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) ganhou concorrência e irá ampliar sua presença no projeto do governo federal: mais 3.600 ônibus já podem ser adquiridos por prefeituras e estados de todo o Brasil para o transporte de estudantes. Os chassis são produzidos no centro de desenvolvimento e manufatura da empresa em Resende (RJ), que está preparado para a demanda até o encerramento do prazo de aquisição, em novembro do próximo ano.

Desse lote de veículos, 3.200 unidades se dividem igualmente entre os modelos Volksbus 8.160 ODR ORE1 e Volksbus 15.190 ODR ORE3 (Ônibus Rural Escolar) - para 29 e 59 alunos, respectivamente. As 400 unidades restantes são do Volksbus 8.160 OD Onurea Piso Alto (Ônibus Urbano Escolar Acessível, que transporta 30 alunos).

A VWCO é líder no fornecimento de ônibus ao Caminho da Escola - em 2019, contabilizou mais de 20 mil unidades entregues para o transporte de estudantes. O volume representa mais da metade do total adquirido na história de 12 anos do programa.

A linha Volksbus destinada ao Caminho da Escola possui modelos escolares na configuração rural e urbana, na faixa de 8 a 15 toneladas. Dentre os atributos requeridos para os veículos do programa estão suspensões elevadas e reforçadas, pneus de uso misto, eixo dianteiro com viga forjada, balanço dianteiro mais curto, bloqueio no diferencial traseiro, ângulos de ataque e saída maiores, poltronas estofadas e de fácil limpeza, mecanismos contra esmagamento nas portas e, ainda, dispositivos de poltronas móveis - que garantem a acessibilidade para os alunos com mobilidade comprometida.

Operado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o programa Caminho da Escola foi criado em 2007, para renovar, ampliar e padronizar a frota de veículos escolares. Como consequência, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, expandindo o acesso e a permanência na escola dos alunos matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais.