Jeep Grand Cherokee ganha tecnologias semiautônomas

A linha 2020 do utilitário-esportivo incorpora, de série, recursos de auxílio à direção até então inéditos para o modelo no Brasil. A relação inclui o controle adaptativo de velocidade com parada total, assistente avançado de frenagem, aviso de colisão frontal com frenagem ativa, alerta de mudança de faixa com assistente de correção, sistema semiautomático de estacionamento e monitoramento de pontos cegos.

O Grand Cherokee ainda recebeu novas rodas de liga-leve de 20 polegadas e opção de revestimento interno de couro na cor bege, além do tradicional preto. A tela do sistema multimídia Uconnect também mudou: agora fica ligeiramente mais próxima dos ocupantes, na mesma linha do painel.

O veículo é oferecido em versão única, a Limited Diesel, equipada com motor 3.0 turbodiesel V6 de 241 cv de potência e 550 Nm de torque, acoplado a um câmbio automático de oito marchas. A tração é integral e, com a reduzida acionada, pode transferir 100% do torque para o eixo traseiro. Para completar, o sistema Selec-Terrain ajusta o desempenho do SUV conforme o tipo de terreno: Snow (neve), Sand (areia), Mud (lama) e Rock (pedra).

O Jeep Grand Cherokee Limited Diesel custa R$ 359.990,00, vindo de série com bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação; farol alto automático; controle de oscilação de reboque; quadro de instrumentos com tela configurável; sistema de entretenimento traseiro com duas telas rebatíveis de nove polegadas, duas entradas HDMI e dois fones de ouvido sem fio; tampa do porta-malas com acionamento elétrico; teto solar panorâmico; entre outros.