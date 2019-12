Ford usará palha de café em peças de automóveis

A montadora acertou uma parceria com a rede de fast food McDonald’s, nos Estados Unidos, para aproveitar a palha de café – casca seca do grão que resulta do processo de torrefação – na fabricação de componentes automotivos. O projeto cria a possibilidade de um novo destino a milhares de toneladas de palha de café que sobram a cada ano, normalmente utilizadas como adubo ou carvão.

A Ford e o McDonald’s descobriram que a palha de café tem propriedades capazes de reforçar certos tipos de peças, produzindo um material durável. Quando aquecido a altas temperaturas, sob baixo nível de oxigênio, e misturado com plástico e outros aditivos, o insumo dá origem a um granulado que pode ser moldado em vários formatos.

Segundo a montadora, os componentes feitos com esse composto são cerca de 20% mais leves e consomem até 25% menos energia durante a moldagem. A sua resistência ao calor também é sensivelmente melhor do que a do material empregado atualmente, favorecendo a aplicação, por exemplo, em carcaças de faróis e peças no compartimento do motor.