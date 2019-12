Mercedes-Benz e Bosch se unem para fazer centro de testes veiculares no Brasil

O empreendimento será construído no campo de provas da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP), que já é o maior do Hemisfério Sul para veículos comerciais e, com o novo projeto, permitirá a realização de ensaios também com automóveis, comerciais leves, motos e máquinas agrícolas. O início das obras está previsto para o primeiro semestre de 2020, com inauguração em 2021.

Desde 2016, a Bosch tinha diagnosticada a necessidade de investir em uma área onde fosse possível testar e validar sistemas de eficiência energética, segurança e de assistência ao condutor que já estão disponíveis no mercado brasileiro, assim como aqueles que serão introduzidos por conta do programa Rota 2030 ou exigidos por legislações futuras.

“Depois de estudar diferentes possibilidades, encontramos na Mercedes-Benz a parceira ideal para essa empreitada e juntos construiremos um centro de testes veiculares que beneficiará toda a cadeia automotiva na América Latina”, diz Besaliel Botelho, presidente da Robert Bosch América Latina.

A futura estrutura será disponibilizada para utilização de outros fabricantes de veículos, de autopeças e demais empresas do setor automotivo. Em função disso, haverá boxes de oficina de protótipos e escritórios individuais, visando a assegurar privacidade e confidencialidade para todos os usuários e projetos.

“Investiremos, juntos, R$ 70 milhões nesse centro de testes, reafirmando a confiança de nossas companhias no Brasil e no potencial do mercado interno e das exportações. Também afirmamos nossa crença no desenvolvimento e evolução dos produtos nacionais, assim como em nossa engenharia e indústria”, comenta Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

O complexo ampliará a gama de testes veiculares no País e irá acelerar o desenvolvimento de produtos e tecnologias por meio de uma estrutura similar às existentes em países como Alemanha, Estados Unidos, China e Japão. Além de construir, Mercedes-Benz e Bosch administrarão conjuntamente o centro de testes, dividindo investimentos, custos, receitas e lucros.

“No horizonte da nossa parceria, olhamos para os veículos autônomos e também para os híbridos e elétricos, todos conectados, digitais e compartilhando informações que buscam garantir mais segurança e conforto aos motoristas e passageiros. Com o centro de testes, reforçamos o posicionamento de nossas empresas como referências mundiais em soluções inovadoras para veículos comerciais e automóveis, com reflexos positivos para os clientes, para a indústria automotiva brasileira e, consequentemente, para o próprio País”, conclui Philipp Schiemer.