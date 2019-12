Fiat lança Argo Trekking com motor 1.8 e transmissão automática

O Argo Trekking 1.3, com câmbio manual, trouxe o espírito aventureiro à família do modelo - e vem sendo muito bem sucedido: responde por cerca de 30% do mix de vendas do hatchback compacto. O ótimo desempenho comercial estimulou a Fiat a oferecer aos consumidores brasileiros, a partir de agora, o Argo Trekking 1.8 AT, configuração mais potente (139 cv) e com a comodidade da transmissão automática (de seis marchas).

Mais equipada, a novidade se alinha à versão esportiva HGT no topo da gama. Lançado em 2017, o Argo passa a contar com oito diferentes opções: 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3, Trekking 1.3, Trekking 1.8 AT, Drive 1.3 GSR, Precision 1.8 AT e HGT 1.8 AT.

Além do visual mais robusto, o Argo Trekking tem suspensão elevada, o maior vão livre em relação ao solo da categoria - de 210 milímetros - e pneus de uso misto com perfil mais alto. O interior se diferencia pelo revestimento dos bancos em tecido escuro contrastado pela costura laranja.

Além dos recursos presentes na versão 1.3, o Argo Trekking 1.8 traz de série a central multimídia de 7 polegadas sensível ao toque compatível com Apple CarPlay e Android Auto, vidros dianteiros e traseiros elétricos, retrovisores elétricos e faróis de neblina.