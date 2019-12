VW Caminhões e Ônibus fará novo investimento em mobilidade elétrica

A empresa anunciou o aporte de R$ 110,8 milhões para a expansão do negócio de caminhões elétricos no Brasil. O aporte envolve uma parcela de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) e outra parte de recursos próprios da Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO).

Os recursos destinam-se à adaptação do centro de desenvolvimento e produção de Resende (RJ) e para os últimos ajustes e lançamento do modelo e-Delivery. Até o fim deste ano, 17 protótipos do novo caminhão elétrico farão o maior teste local de validação e avaliação de engenharia, objetivando viabilizar a homologação e início da produção - previsto para o segundo semestre de 2020.

“Estamos muito avançados no desenvolvimento do nosso portfólio elétrico. Alcançamos uma grande maturidade com o conceito modular para elétricos, o que vai nos possibilitar entregar o desempenho operacional exigido pelo mercado. A fase agora foca na validação estrutural, de durabilidade e outros requisitos funcionais para, então, expandirmos nossos testes em parceria com clientes”, explica Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

O modelo leve elétrico e-Delivery segue o conceito de arquitetura flexível patenteado pela marca, que proporciona maior velocidade de adaptação a diversas plataformas de veículos comerciais. Em caminhões, permite a divisão do veículo em três módulos principais: frontal (cabine e auxiliares), central (baterias) e traseiro (trem de força).

Isso viabiliza criar distintos arranjos e combinar diferentes módulos para derivar do veículo base novos modelos elétricos. Os pacotes modulares são totalmente independentes, flexibilizando de forma simples a utilização de diferentes componentes.