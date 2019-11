Vespa tem pontos de venda diferenciados no mercado brasileiro

A marca italiana, pertencente ao Grupo Piaggio, chegou ao País em 2016, apostando em um modelo inovador de atendimento. Considerada uma “grife” no segmento de duas rodas, a Vespa implantou o conceito de “concessionárias butique”.

Atualmente são duas unidades em atividade - a Boutique Piaggio Vespa Vila Nova Conceição, em São Paulo (SP), e a Mondo Vespa, em Belo Horizonte (MG) –, com planos de expandir a operação para os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro em 2020. As butiques apresentam um estilo retrô-contemporâneo, aliando modernidade ao charme clássico italiano, características presentes também na scooter.

“Estamos falando de uma marca italiana de luxo, despojada, moderna, tecnológica e premium. Por estes motivos, não faz sentido uma estrutura de vendas convencional, que não tenha os mesmos atributos”, explica Giuseppe De Paola, presidente da Asset Beclly Piaggio Brasil.

As butiques foram projetadas para serem locais agradáveis, que as pessoas tenham vontade de visitar com frequência. A interatividade é destaque nas lojas: os consumidores têm acesso a ambientes sensoriais, nos quais podem interagir fisicamente com acessórios e sentir os materiais que irão compor a sua scooter, como, por exemplo, o revestimento do banco. Há ainda espaço café e lounge, onde os clientes podem sentar confortavelmente para conversar, navegar na internet e serem atendidos pelos consultores de venda.

Além das unidades de rua, a Vespa também levou uma concessionária para dentro de um shopping center. A rede Iguatemi, em São Paulo (SP), foi escolhida para iniciar o projeto piloto. A arquitetura da loja é dividida em duas partes: de um lado, uma espécie de “túnel do tempo” leva o consumidor para os principais momentos dos 73 anos da história da marca, por meio de áudios explicativos, fotos e vídeos; do outro lado, ficam as scooters.