Novo Onix hatch mira na esportividade

Depois do sedã Onix Plus, a Chevrolet lança oficialmente a versão hatch. Além do design mais esportivo, o Onix apresenta especificações técnicas exclusivas, e também recebeu nota máxima para a proteção de adultos e crianças em testes de colisão.

O modelo estreia a motorização 1.0 de três cilindros aspirada na nova família Onix, que rende até 82 cv de potência e 103,9 Nm de torque. Segundo a Chevrolet, esse propulsor faz do Onix o hatch aspirado mais econômico do mercado, capaz de rodar, com um litro de gasolina, 16,7 quilômetros na estrada e 13,9 quilômetros na cidade.

Assim como o sedã, o modelo de cinco portas também terá as versões com motor 1.0 de três cilindros turbo. Nesse caso, potência e torque máximos sobem para 116 cv e 164,6 Nm. O câmbio é manual nas versões aspiradas e pode ser manual ou automático nos Onix turbo, sempre de seis marchas.

O hatchback conta com uma calibração mais firme dos amortecedores, que resultou em uma menor rolagem da carroceria, e seu sistema de direção elétrica ficou mais direto e responsivo. As mudanças são na comparação com o sedã Onix Plus, que tem uma proposta de mais conforto.

A Chevrolet ainda revelou os planos de dados com valores para o Wi-Fi nativo da linha Onix. Depois dos 3 GB ou três meses de cortesia para experimentação, o proprietário do veículo poderá escolher entre assinaturas mensais de 2 GB (R$ 29,90), 5 GB (R$ 39,99), 10 GB (R$ 59,99) e 20 GB (R$ 84,99), em uma parceria com a operadora Claro.

O novo Onix hatch chega ao mercado nas opções 1.0, LT 1.0, Turbo, LT Turbo, LTZ Turbo e na inédita Premier Turbo, com preços de R$ 48.490,00 a R$ 72.990,00.

Para o consumidor que busca um visual mais personalizado, a Chevrolet disponibiliza três pacotes de acessórios originais: Adventure, Sport e Elegance. Os itens podem ser instalados em todas as versões do carro, adquiridos individualmente ou em kits.