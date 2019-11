Parque eólico da Honda em Xangri-lá completa cinco anos

Em uma iniciativa pioneira, a marca investiu, em 2014, no seu próprio parque eólico. A ação se alinha à meta global da companhia de reduzir em 50% as emissões de CO2 até 2050.

Desde então, a Honda produziu mais de 600 mil automóveis com energia 100% limpa e renovável. Isso significa que mais de 27 mil toneladas de CO2 já deixaram de ser lançadas no meio ambiente.

Com mais de 344 mil MWh de energia gerada nesse período, o parque eólico Honda Energy fica em Xangri-Lá, município localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul. O complexo conta com nove aerogeradores, resultando em uma capacidade total de 27,7 MW. Em utilização plena, a geração de energia é de 85 mil MWh/ano.

As torres dos aerogeradores medem 94 metros de altura e o ponto mais alto do conjunto alcança 150 metros. As 27 pás, por sua vez, têm 55 metros de envergadura e 15 toneladas cada.

A energia proveniente do parque eólico da Honda supre a demanda da planta da marca em Sumaré, no interior de São Paulo, onde estão a fábrica de automóveis, o centro de pesquisa e desenvolvimento e o escritório principal. A estrutura atende ainda ao escritório administrativo da empresa na cidade de São Paulo.

Em abril deste ano, a Honda anunciou a construção de uma nova torre, ampliando para 10 o número de aerogeradores. Desse modo, será possível fornecer toda a energia necessária à nova fábrica de automóveis da montadora, inaugurada há seis meses, em Itirapina (SP).