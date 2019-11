Mustang agora também é utilitário-esportivo - e elétrico

A Ford apresentou, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Mustang Mach-E. Primeira ampliação na família do esportivo em 55 anos, o SUV elétrico também introduz o lendário nome Mustang à era da eletrificação.

O veículo chegará ao mercado norte-americano no final de 2020, com as opções de bateria padrão ou de longo alcance e tração traseira ou nas quatro rodas. A Ford já iniciou um programa de reserva do Mustang Mach-E pela internet, disponível para clientes na América do Norte e na Europa.

Com bateria de longo alcance e tração traseira, o SUV elétrico conseguirá uma autonomia de pelo menos 480 quilômetros. Na versão com tração integral, a potência é estimada em 336 cv, com torque de 558,6 Nm.

O Mustang Mach-E terá três modos de direção, com denominações bem curiosas: Whisper (Sussurro), Engage (Engajado) e Unbridled (Desenfreado) – cada um proporciona uma dinâmica de direção única.

O modelo também fará a estreia da nova geração da central multimídia Sync, capaz de receber atualizações sem fio. A interface do sistema, exibida em tela de 15,5 polegadas, substitui os menus complicados por comandos táteis simplificados.

O Mach-E é instantaneamente reconhecido como um Mustang, graças a elementos característicos, como o longo capô longo, os faróis agressivos e as lanternas traseiras de três barras. Na cabine, o design mescla modernidade e elegância com funcionalidade.

Entrar e dar partida no SUV ganha ares futurísticos com a tecnologia “Phone as a Key” (Telefone como Chave), que também é primazia do Mustang Mach-E. Por meio do Bluetooth, o veículo detecta o smartphone do motorista quando ele se aproxima, destrava as portas e permite começar a dirigir sem precisar tirar o celular do bolso ou usar a chave.