Ford cria tricô 3D que permite personalizar os bancos do carro

A montadora apresentou, na Europa, uma nova tecnologia de tricô 3D sem costura, replicando métodos já empregados na fabricação de tênis de corrida, roupas e móveis. A inovação propiciará ao consumidor personalizar os bancos do carro, escolhendo tanto os materiais e estampas das capas como a aplicação de bolsos e enchimentos.

A tecnologia abre também a possibilidade de incorporar novas funções ao tecido, como conectividade, aquecimento, comandos das portas e vidros, recarga sem fio de celular e monitoramento da saúde do motorista por meio de sensores. “O tricô 3D oferece soluções fascinantes, que ultrapassam os limites do design para tornar as viagens mais confortáveis e convenientes”, diz Anais Castinel, designer de interiores da Ford Europa.

A nova tecnologia garante maior precisão e qualidade do que o revestimento tradicional, além de ajuste perfeito ao formato do banco, reduzindo rugas e imperfeições. Outras partes do interior do veículo, como painel e portas, também podem ser revestidas com tricô 3D.

A inovação ainda reduz as etapas de produção e gera menos desperdício, eliminando a necessidade de cortar e costurar vários tecidos e peças. As máquinas de tricô 3D criam capas sem costura e podem usar diferentes fios, como poliéster, lã, seda, fibra de carbono e materiais reciclados.