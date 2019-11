Toyota renomeia versões do Yaris

O carro compacto da marca japonesa está ganhando novas nomenclaturas de suas configurações, para facilitar a diferenciação entre elas. No caso da XL Plus Tech hatchback, agora denominada XL Plus Connect, essa mudança vem acompanhada de uma evolução na motorização: sai o 1.3 Dual VVT-i e entra o 1.5 Dual VVT-i - sem aumento de preço, que continua R$ 71.990,00.

A partir deste mês, as versões dotadas de sistema multimídia compatível com Android Car Auto e Apple Car Play usam a alcunha Connect. Já o modelo de entrada foi rebatizado de Live.

O Toyota Yaris passa a contar, então, com os seguintes "sobrenomes": XL Live, XL Plus Connect, XS Connect, X Way Connect e XLS Connect, que valem tanto para as carrocerias hatchback quanto sedã. O veículo pode vir equipado com propulsor 1.3 ou 1.5 e câmbio manual ou automático (CVT).