Fiat apresenta o Toro Ultra

Prevista para chegar às concessionárias da marca em dezembro, a inédita versão já pode ser encomendada, por R$ 164.990,00. Equipado com motor 2.0 turbodiesel, tração 4x4 e câmbio automático de nove marchas, o Toro Ultra tem como principal diferencial a Dynamic Cover, cobertura rígida da caçamba.

Removível, a tampa garante mais proteção ao conteúdo colocado na caçamba, com melhor vedação contra infiltração de água. A capota foi projetada para harmonizar com o design do veículo, oferece sistema antifurto de cargas, suporta até 100 quilos em sua superfície e sua abertura é facilitada por amortecedores laterais com molas a gás.

O Toro Ultra ainda conta com emblemas externos e interno (no console), logo da versão bordado nos bancos, tapetes em borracha, detalhes escurecidos, assentos em couro, espelhos externos pretos, estribo lateral, engate para reboque, santantônio integrado e para-barro.

Misto de SUV e picape, o Toro agradou ao público brasileiro. Desde o seu lançamento, em 2016, o modelo já soma mais de 200 mil unidades vendidas, perdendo, no ranking do segmento, apenas para o outro Fiat, o Strada.