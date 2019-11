Troller terá modelo com transmissão automática

Apresentado como veículo conceito no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, o TX4 se tornará o primeiro jipe da Troller a ser equipado com transmissão automática. Outra novidade mecânica do modelo, que chegará às lojas em dezembro, será a introdução do diferencial traseiro blocante com acionamento elétrico, que melhora o desempenho em pisos irregulares, transmitindo torque contínuo para as rodas mesmo que uma delas perca a aderência.

O Troller TX4 terá estilo exclusivo, com pintura bicolor. As três tonalidades principais da carroceria - marrom Trancoso, verde Maragogi e prata Geada - virão combinadas com peças na tonalidade azul Naval: grade dianteira, capô, teto, tampa traseira, para-choques, estribos e snorkel.

O interior também apresentará acabamento personalizado, além de novos atributos de conforto. No pacote de acessórios, o TX4 contará com itens como para-choques dianteiros de aço e faróis auxiliares de LED.

“O TX4 dá sequência à ampliação da linha Troller, com novidades que diversificam as possibilidades de uso do veículo sem abrir mão da sua essência off road”, diz Demétrio Fleck, gerente de marketing e vendas da marca.