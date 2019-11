Volvo entrega ônibus com avançadas tecnologias de segurança ativa

As empresas Transacácia, do Paraná, e Pedra Azul, do Espírito Santo, especializadas no transporte de passageiros no segmento de turismo, adquiriram, recentemente, ônibus equipados com a nova versão do Sistema de Segurança Ativa (SSA) da Volvo, que está disponível em todas as configurações (4x2, 6x2 e 8x2) de chassis rodoviários com motor traseiro da marca.

O SSA envolve um pacote completo de segurança ativa, com destaque para o Aviso de Colisão Frontal com Frenagem de Emergência. “Esse recurso usa um radar e uma câmera para monitorar veículos e obstáculos à frente do ônibus. O motorista recebe avisos sonoro e visual se a distância estiver diminuindo, indicando sonolência ou distração, por exemplo. Caso a velocidade não diminua, o sistema faz uma pré-frenagem e até uma frenagem total de emergência, em face de acidente iminente”, explica Gilcarlo Prosdocimo, gerente de engenharia da Volvo Buses Latin America.

As outras funcionalidades do SSA são o Aviso de Mudança de Faixa, o Sinal de Alerta no Para-brisa e o Piloto Automático Adaptativo – este último capaz de manter uma distância previamente definida em relação ao veículo à frente.

Para completar, a Volvo passará a oferecer, em ônibus rodoviários, o Controle Automático de Velocidade. Baseada em GPS, a tecnologia permite identificar o percurso do veículo e reduzir a velocidade em áreas críticas como curvas perigosas, zonas urbanas e outras, independentemente da ação do motorista.