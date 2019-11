Volvo rastreará o cobalto de baterias de carros elétricos

A montadora sueca chegou a um acordo com seus dois fornecedores globais de baterias, a CATL (China) e a LG Chem (Coreia do Sul), e com as principais empresas globais de tecnologia de blockchain para implementar a rastreabilidade do cobalto a partir deste ano. A Volvo será pioneira na indústria automotiva com essa iniciativa.

A rastreabilidade das matérias-primas utilizadas na produção de baterias de íons de lítio, como o cobalto, é um dos principais desafios de sustentabilidade enfrentados pelas fabricantes de veículos. A tecnologia blockchain estabelece uma rede de dados compartilhada transparente e confiável, o que aumenta significativamente a clareza da cadeia de suprimentos de matérias-primas, pois as informações sobre a origem do material não podem ser alteradas após serem detectadas e confirmadas.

A blockchain é um livro digital que contém uma lista de registros vinculados entre si por criptografia. Dentro das cadeias de suprimentos, a tecnologia cria registros de transações que não podem ser alteradas, além de impor um conjunto comum de regras para quais dados podem ser registrados. Isso permite que os participantes verifiquem e auditem transações independentemente.

“Sempre nos comprometemos com uma cadeia ética de suprimentos para nossas matérias-primas. Com a tecnologia blockchain, podemos dar o próximo passo no sentido de garantir a transparência total de nossa cadeia de suprimentos e minimizar os riscos relacionados, em estreita colaboração com nossos fornecedores”, diz Martina Buchhauser, chefe de compras da Volvo Cars.