Ford apoia desenvolvimento de 'tinta camaleão'

No futuro, as pessoas poderão alterar a cor do carro e das roupas sempre que desejarem. Isso é o que promete um projeto apoiado pela Ford, que está sendo conduzido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, através do seu Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial.

A chamada tinta reprogramável permite que os objetos mudem de cor quando são expostos a uma luz especial com diferentes comprimentos de onda. Batizada de “PhotoChromeleon”, a tinta é reversível e cada processo de personalização pode levar de 15 a 40 minutos, dependendo do tamanho do objeto (veja o vídeo acima).

Para trocar de cor, a peça é colocada em uma caixa e exposta à luz de um projetor especial que elimina os pigmentos indesejados. A luz azul, por exemplo, é absorvida pelo corante amarelo, por isso ele é removido da equação para criar o azul.

“Essa tinta pode reduzir o número de etapas necessárias para a produção de uma peça multicolorida ou melhorar a durabilidade da cor afetada por intempéries e raios ultravioleta”, explica Alper Kiziltas, especialista técnico em materiais sustentáveis e emergentes da Ford nos EUA.