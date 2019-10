Accord será o primeiro carro híbrido da Honda no Brasil

A empresa fez o anúncio em Tóquio, confirmando que o Accord contará com a tecnologia de propulsão híbrida batizada de “e:HEV”. A escolha do sedã como pioneiro se deve ao fato do modelo ser o mais avançado entre os comercializados pela Honda nacionalmente.

O trem de força combina um motor 2.0 i-VTEC de quatro cilindros a gasolina (que funciona tanto para impulsão como para fornecimento de energia elétrica) e dois propulsores elétricos (um para impulsão e outro para geração). Pela configuração do sistema, não há necessidade de uma transmissão - a conexão do motor a combustão com o eixo motriz é realizada por uma embreagem do tipo “lock-up”, com relação direta.

O Accord pode rodar em três modos de uso, selecionados automaticamente de forma a obter a melhor relação entre desempenho e eficiência energética: EV Drive (100% elétrico); Hybrid Drive (o motor a gasolina fornece energia para o propulsor elétrico gerador, enquanto o excesso de energia é convertido em carga para as baterias de íons de lítio) e Engine Drive (o motor a combustão transmite diretamente para as rodas).