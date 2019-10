Jaguar traz para o Brasil a linha 2020 do sedã XE

As primeiras unidades a desembarcarem no País vêm com pintura metálica, teto solar elétrico panorâmico, carregador de celular por indução, painel de instrumentos interativo e digital de TFT, sistema de entretenimento, rodas aro 18 polegadas e abertura de portas sem chave. Nessa configuração, o valor sobe para R$ 267.750,00.