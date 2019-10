Fiat inaugura primeira concessionária com nova identidade visual

A loja que estreia as mudanças está localizada na cidade de Valinhos, interior do estado de São Paulo. Com uma estrutura de aproximadamente 2.000 metros quadrados, a revenda adota a proposta de um ambiente convidativo, permitindo aos clientes usufruir de maior bem-estar e conectividade, além de mais familiarização com a marca.

Os espaços ficam mais aconchegantes, modernos e projetados para surpreender positivamente os clientes em diversos momentos: ao aguardar um serviço, comprar um veículo ou produto da Fiat, ter uma experiência digital, tomar um café em uma cafeteria italiana ou até mesmo fazer uma reunião de trabalho no espaço de coworking.

As alterações na fachada passam pelo logotipo, agora representado apenas pelas letras da palavra Fiat. Também houve modificação na tonalidade da cor vermelha, além de um rearranjo dos elementos visuais externos. Internamente, novas cores e imagens foram utilizadas, assim como feitas mudanças na ambientação e nos mobiliários.

“A nova identidade visual sinaliza o início de um novo momento da Fiat. Teremos também a renovação de nosso portfólio de produtos e da experiência dos clientes no showroom, com uma dinâmica digital”, declara Herlander Zola, diretor-comercial da empresa no Brasil.