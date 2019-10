Montadoras alemãs criarão rede de recarga de veículos elétricos no Brasil

Volkswagen, Audi e Porsche, marcas que fazem parte do Grupo Volkswagen, firmaram uma parceria estratégica com a EDP, companhia que atua no setor elétrico, com o objetivo de instalar 30 novas estações de recarga de veículos elétricos no País.

O projeto irá conectar um total de 64 pontos de carregamento que interligam os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina, formando um corredor de abastecimento de automóveis híbridos e elétricos com mais de 2.500 quilômetros de extensão. As novas estações estarão posicionadas a uma distância máxima de 150 quilômetros, garantindo total autonomia aos motoristas de veículos elétricos.

“Sabemos que o principal desafio, hoje, é o ecossistema completo para a eletrificação. O sucesso de tal estratégia depende de uma ampla infraestrutura de carregamento para oferecer um serviço de qualidade para o consumidor. É necessário o envolvimento de todas as partes interessadas, como governos, iniciativa privada, sociedade e entidades, para que tenhamos políticas estratégicas e regulamentadas para fomentar investimentos na eletrificação”, comenta Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o empreendimento, que exigirá investimento de R$ 32,9 milhões, é o primeiro e maior envolvendo a instalação de carregadores ultrarrápidos (150 kw e 350 kw) da América do Sul. A implementação da rede será iniciada ainda neste ano, e as primeiras inaugurações estão programadas para 2020, com a conclusão da rede em três anos.

Os novos eletropostos colocarão a EDP na liderança em postos de carregamento ultrarrápido no Brasil – capazes de reabastecer 80% da bateria de um carro no tempo de 25 a 30 minutos. Serão 29 postos de 150 kW e um posto de 350 kW, e mais 30 equipamentos de 22 kW (AC). Assim, cada ponto de recarga terá uma estação ultrarrápida e uma semirrápida.

"Essa parceria destaca-se como um marco na eletrificação do nosso País, sendo um passo importante na construção de uma estrutura nacional abrangente de estações de carregamento de veículos híbridos e elétricos. Tenho a convicção de que este projeto contribuirá bastante para elevar a confiança do consumidor na compra de um automóvel híbrido ou elétrico nos próximos anos", conclui Pablo Di Si.