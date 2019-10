Jimny deixa lado rústico para trás em nova geração

O SUV compacto da Suzuki chega ao Brasil com sobrenome, Sierra, e uma nova proposta: mais sofisticado no trato aos ocupantes, porém sem perder a valentia para o uso nas trilhas. O modelo atual, que é produzido em Catalão (GO), continuará disponível.

O Jimny Sierra exibe um design modernizado, mas que mantém elementos característicos, como o formato mais quadrado da carroceria. Seu motor é o inédito 1.5 litro de 108 cv e 138,2 Nm de torque, que pode vir associado ao câmbio manual de cinco marchas ou à - também inédita - transmissão automática de quatro velocidades.

A tecnologia contemporânea surge nos faróis em LED com regulagem automática de altura e no sistema multimídia com tela sensível ao toque de sete polegadas. O interior prioriza a praticidade com materiais duráveis, fáceis de limpar e resistentes a riscos.

O volante recebeu acabamento em couro e agrega os comandos do piloto automático, de áudio do limitador de velocidade. O ar-condicionado digital automático garante o conforto térmico de motorista e passageiros.

A aptidão fora-de-estrada do veículo se revela nos excelentes ângulos de transposição e, principalmente, no sistema de tração integral com reduzida e diferencial de deslizamento limitado. Controle de estabilidade e assistentes de partida em rampa e de descida também têm papel fundamental no desempenho off road.

O Jimny Sierra será comercializado no mercado nacional em três versões: 4You MT (R$ 103.990,00), 4You AT (R$ 111.990,00) e 4Style (R$ 122.990,00) - as duas últimas são equipadas com transmissão automática.