Ford testa plataforma de soluções de mobilidade nos Estados Unidos

A empresa usou a cidade de Ann Arbor, no estado de Michigan, como laboratório para avaliar uma plataforma de software inovadora, que permite visualizar todo o sistema urbano de transporte e simular novas soluções de mobilidade, chamada de Ford City Insights. A experiência foi um sucesso e, agora, está sendo replicada em outras cidades norte-americanas, como Austin, Indianápolis, Pittsburgh e Detroit.

Além de informações do trânsito, a plataforma combina dados demográficos, de estacionamento e de segurança da cidade para que os planejadores possam testar várias ideias antes da efetiva implementação no mundo real. A visualização da cidade e das simulações é facilitada por um modelo digital, construído com seis telas de LCD e prédios em miniatura impressos em 3D.

Com as funcionalidades da Ford City Insights, os administradores de Ann Arbor puderam ter, pela primeira vez, uma visão abrangente de todas as vagas de estacionamento da cidade e do fluxo de trânsito em um período médio de 24 horas. Inicialmente, considerou-se a necessidade de mais vagas, mas o estudo revelou que o mais indicado seria facilitar o acesso dos motoristas aos estacionamentos – uma proposta menos dispendiosa.

No campo da segurança, a plataforma permite combinar os registros de acidentes da polícia e de outras fontes com os dados de veículos conectados, para identificar as áreas com alta probabilidade de sinistros. Locais onde os motoristas freiam ou aceleram bruscamente, por exemplo, sugerem cruzamentos perigosos.

A Ford City Insights pode contribuir ainda para melhorar os serviços municipais. As autoridades de Ann Arbor utilizaram a ferramenta tecnológica para estudar a dificuldade de acesso dos caminhões de lixo em becos, o que gera congestionamentos e afeta a qualidade de vida dos moradores. Futuramente, a plataforma servirá também para explorar como os veículos autônomos poderão ser integrados à rede de transporte de cidades de todo o mundo.