GM do Brasil inaugura linha de motores em sua fábrica de Joinville

A empresa investiu R$ 1,9 bilhão em novas tecnologias e edificações que habilitaram a planta catarinense a fazer os modernos propulsores 1.0 turbo e aspirado de três cilindros que equipam os novos Onix e Onix Plus. A expansão contemplou 46.800 metros quadrados a mais de área construída, 627 novos equipamentos instalados e a introdução de 90 robôs.

Muitos processos da nova linha de motores da fábrica de Joinville da General Motors do Brasil possuem nível de automação da indústria 4.0. Alguns desses dispositivos de automação são capazes de escanear o código de cada peça e selecionar automaticamente o programa correto para produzir aquele tipo de propulsor, ajustando os parâmetros de manufatura quando necessário.

Os 90 novos robôs operam um sistema integrado e inteligente, no qual todas as peças são monitoradas pelo seu número serial, permitindo registrar dados importantes de manufatura e qualidade. “Isso significa que podemos realizar o rastreamento de todas as peças de qualquer motor em tempo real, o que garante muito mais qualidade e precisão ao processo de fabricação", explica Luiz Fernando Duccini, gerente-geral da fábrica de Joinville.