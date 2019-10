Ford cria cama que evita a invasão de 'dorminhocos espaçosos'

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A empresa revelou, na Europa, o protótipo de uma cama que resolve o que costuma ser motivo de briga entre casais: parceiros que invadem o espaço do outro no colchão, atrapalhando o sono alheio. Chamada “Lane-Keeping Bed”, a invenção foi inspirada no sistema de permanência em faixa (Lane Keeping System), tecnologia disponível em carros da Ford, que impede o motorista de sair da pista inadvertidamente.

O sistema de permanência em faixa monitora as marcações da pista e, se o carro derivar para o espaço lateral sem dar sinal, gera uma vibração de alerta no volante. Caso a situação persista, o dispositivo pode aplicar também força na direção para corrigir a trajetória do veículo.

Lançando mão do mesmo princípio, a cama inteligente emprega sensores de pressão para identificar quando a pessoa está ultrapassando o limite do seu lado da cama, a conduzindo, gentilmente, de volta ao seu espaço, com a ajuda de correias movimentadoras.

“Quando dormem juntos, muitos casais têm menos espaço do que uma criança pequena em uma cama de solteiro. Seres humanos ficam mais vulneráveis quando dormem, por isso estamos programados para acordar se algo ou alguém nos toca inesperadamente. Quando alguém se move para o seu lado da cama, esse mecanismo de defesa entra em ação e atrapalha o sono”, explica Neil Stanley, especialista em sono.