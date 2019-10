Renault apresenta série especial do Captur

O conjunto de som do Captur Bose é formado por um amplificador digital customizado de sete canais com equalização exclusiva, tweeters de 25 milímetros no painel dianteiro, woofers de 165 mm nas portas dianteiras, alto-falantes de 130 mm nas portas traseiras e um subwoofer de 150 x 230 mm - com tecnologia “Fresh Air” - no porta-malas, em posição que não diminui o espaço para bagagem.