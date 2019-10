Reestilizado, Hyundai Santa Fe será oferecido em versão com sete lugares

A Caoa Hyundai promove a estreia no Brasil do All New Santa Fe, que surge com design mais moderno e imponente, ostentando luzes de LED em todos os grupos óticos. O SUV vem com motor V6 de 3.5 litros a gasolina, o qual gera potência de 280 cv de potência a 6.300 rpm e torque máximo de 336,1 Nm a 5.000 giros. Uma recém-desenvolvida transmissão automática de oito velocidades completa o trem de força, que é enviada às rodas por um sistema de tração integral.

A cabine permite várias configurações de assentos, conforme a necessidade de acomodar cargas ou passageiros. Além de versátil e muito espaçoso, o habitáculo ostenta acabamento de alta qualidade, garantindo conforto e bem-estar aos ocupantes.

Bem completo, o veículo conta com abertura das portas e partida do motor sem chave, memória de posição dos retrovisores, painel de instrumentos com visor digital, ar-condicionado eletrônico, central multimídia com tela de oito polegadas, teto solar panorâmico, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, detector de ponto cego, assistentes de partida em rampa e de descida, controles de estabilidade e tração, farol alto automático, entre outros recursos.