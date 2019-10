Mercedes-Benz dá nova motorização ao CLA

De quatro cilindros em linha e 2.0 litros, o propulsor gera 224 cv de potência e torque de 350 Nm, vindo associado à transmissão de dupla embreagem com sete velocidades. A nova versão do carro - CLA 250 - vem com rodas de liga-leve de 18 polegadas, faróis 100% LED e teto solar elétrico panorâmico.

Para acentuar seu caráter jovial e esportivo, o modelo é equipado com o pacote "Night", que introduz elementos externos em preto brilhante, como friso dos para-choques dianteiros e traseiros, retrovisores e friso das janelas. No interior, o painel possui acabamento que imita fibra de carbono, além de duas telas de 10,2 polegadas cada, sendo a central sensível ao toque.

À exceção dos superesportivos da marca, o CLA 250 é o primeiro Mercedes-Benz a incorporar a tecnologia head-up display, que projeta informações relativas à condução no para-brisas. O automóvel passa a contar também com o novo sistema multimídia que pode ser acionado por controle vocal.

As assistências ao motorista estão presentes como funções do programa eletrônico de estabilidade (ESP). São elas o contraesterço em caso de saída de traseira; correção da direção em frenagens sobre superfícies com diferentes níveis de aderência; redução da influência da tração dianteira na direção; e compensação de ventos laterais. Há ainda o recurso de frenagem ativo, que, conforme a situação, pode minimizar as consequências de colisões traseiras com veículos lentos, parados ou estacionados à frente - e até mesmo com pedestres e ciclistas.