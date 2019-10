Linha 2020 do Mini Countryman estreia no Brasil

Produzido em Born, na Holanda, o modelo chega em quatro diferentes versões, com preços a partir de R$ 149.990,00. A principal evolução do Mini Countryman são as novas transmissões de dupla embreagem, com sete ou oito marchas, que acompanham, respectivamente, as versões Cooper e Cooper S.

O carro possui três diferentes motorizações, duas movidas a gasolina e uma híbrida. Os propulsores a combustão são o 1.5 litro de três cilindros (136 cv de potência) e o 2.0 de quatro cilindros (192 cv). O conjunto híbrido alia ao 1.5 de três cilindros um motor elétrico de 88 cv.

Do tipo Steptronic, o novo câmbio automático de dupla embreagem de sete ou oito marchas efetua as trocas com rapidez e precisão. O funcionamento da transmissão se baseia no comportamento de motorista e na situação de uso, levando em conta a posição do acelerador, os giros do propulsor, a velocidade e o modo de condução escolhido.