Caoa Chery lança sedã 100% elétrico

Com o Arrizo 5e, a Caoa Chery inicia sua estratégia de eletrificação no mercado brasileiro. A versão 100% elétrica do sedã vem importada da China e custa R$ 159.900,00, com oito anos de garantia para o sistema de propulsão elétrico - o "resto" do veículo conta com três anos de garantia.

O Arrizo 5e possui baterias de íons de lítio com capacidade de carga de 53,5 kWh, o que resulta em alcance de até 322 quilômetros (conforme norma do Inmetro). Um sistema de regeneração de energia contribui também para essa autonomia.

O tempo estimado de carregamento das baterias é de até uma hora em sistema de carga rápida, de até oito horas em Wall Box (equipamento específico para instalação domiciliar) e de até 20 horas com cabo emergencial em tomada convencional de três pinos.

A potência do Arrizo 5e chega a 90 kW, equivalente a 122 cv, enquanto o torque, de entrega instantânea, atinge 276 Nm. Para efeito de comparação, a versão do sedã com motor a combustão, 1.5 turbo Flex, rende 150 cv e 190 Nm, respectivamente.

Até dezembro, o Arrizo 5e será oferecido pela Caoa Chery exclusivamente para clientes pessoa jurídica, como frotistas e locadoras. O início da comercialização para pessoas físicas se dará a partir de janeiro de 2020, em concessionárias selecionadas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília.