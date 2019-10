Mercedes-Benz Sprinter dá salto tecnológico em nova geração

Com vendas iniciando até o final deste ano, o modelo traz recursos tecnológicos inéditos no Brasil, se posicionando com destaque no mercado de vans grandes, aquelas com 3,5 a 5 toneladas de peso bruto total (PBT).

A segurança ativa é o principal foco das inovações. A Sprinter passará a vir com assistentes ativo de frenagem, de fadiga e de subida em rampa.

O veículo já contava com programa eletrônico de estabilidade na geração anterior, que agora agrega quatro novas funções: gerenciamento de torque de saída, redução de oscilação lateral quando rebocando trailer, assistente de mudança de faixa e controle de subesterço.

Outra atração é a introdução do sistema multimídia de última geração da Mercedes-Benz na van. Com tela sensível ao toque, o equipamento permite espelhamento de aplicativos compatíveis do celular e possui comandos de voz, entrada USB e reprodução da câmera de ré.

Em termos de conforto, a nova Sprinter copia os automóveis de passeio. A cabine proporciona ergonomia apurada e comodidade, graças a atributos como direção elétrica e partida do motor sem uso de chave.

O motor OM 651 CDI da Sprinter, por sua vez, sofreu uma recalibração que incrementou a potência e o torque. Desse modo, a linha da van ficou assim: 314 CDI Street, com 143 cv e 330,3 Nm, e 416 CDI e 516 CDI, ambas com 163 cv e 356,7 Nm.

Com as diferentes configurações de carroceria - para passageiros, furgão e chassis com cabine -, o portfólio da Sprinter alcança 60 opções voltadas ao transporte escolar, turismo, traslados e fretamento; distribuição urbana e transporte de carga e produtos; além da prestação de serviços.