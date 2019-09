Mini Countryman híbrido ganha bateria de maior capacidade

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Primeiro veículo híbrido plug-in (de tomada) da marca britânica, o Cooper S E Countryman ALL4 recebeu uma nova bateria de íon-lítio de alta voltagem, cuja capacidade energética é de 10 kWh - a anterior era de 7,7 kWh. Como resultado, um aumento de 30% na autonomia elétrica; agora, o modelo pode rodar até 52 quilômetros livre de emissões, contra os 40 quilômetros de antes.

Além disso, a bateria de íon-lítio (instalada sob o assento traseiro, otimizando o espaço na cabine) pode ser totalmente recarregada na tomada doméstica em cerca de cinco horas. O tempo cai para 3h15m se o veículo for conectado a uma estação especial de carregamento, também vendida pela Mini.

O sistema híbrido do Cooper S E Countryman ALL4 alia um motor a combustão turbo de 1.5 litro a um propulsor elétrico. A potência combinada fica em 224 cv - ou 165 kW -, com torque de 385 Nm. A autonomia total do veículo é de aproximadamente 500 quilômetros.