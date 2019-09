Ford realiza, na China, primeiro teste de direção remota com tecnologia 5G

A demonstração ocorreu durante a Smart China Expo (SCE), feira internacional de tecnologia, na cidade de Chongqing. Feito em parceria com o instituto de pesquisa de engenharia automotiva do país asiático, o teste visou a analisar o desempenho da tecnologia, que terá um papel fundamental para o avanço da conectividade e da automatização, segurança e mobilidade no trânsito.