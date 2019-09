Kia Motors atribui mais esportividade à nova geração do Cerato

Completamente reestilizado, o sedã evoluiu em conforto, desempenho e segurança, graças a um trem de força atualizado e a uma plataforma de última geração. Fabricado no México, o novo Cerato estará nas concessionárias brasileiras da Kia Motors, no início de outubro, em apenas duas versões: EX, por R$ 94.990,00; e SX, por R$ 104.990,00.

O design do modelo foi inspirado no do sedã esportivo Stinger GT, o que se traduziu em linhas mais agressivas. Capô alongado e grupos óticos ousados são exemplos dessa influência.

A nova geração do Cerato também aumentou de tamanho: o comprimento cresceu de 4.560 mm para 4.640 mm, enquanto a largura passou de 1.780 mm para 1.800 mm. A altura é de 1.440 mm, e a distância entre-eixos, de 2.700 mm. Com capacidade de 520 litros, o porta-malas figura entre os maiores do segmento.

Dentro da cabine, ambas as configurações contam com novo sistema multimídia, com tela flutuante de oito polegadas, sensível ao toque. O layout do painel também foi reformulado e o conforto interno contempla bancos de couro com aquecimento na versão SX.

Desenvolvimento recente da Kia Motors, o motor do novo Cerato é um 2.0 flex, de quatro cilindros, com tecnologia "Dual CVVT". A unidade motriz rende 157 cv de potência e 188 Nm de torque quando abastecida com gasolina - com etanol, os números são 167 cv e 201,9 Nm.

A transmissão é automática de seis velocidades, com opção de trocas sequenciais. Há quatro modos de condução: Comfort, Economy, Smart e Sport.

A versão top de linha tem seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina); controles de tração e estabilidade; assistente de partida em rampa; câmera de ré com gráfico auxiliar de manobra; sensor de monitoramento de pressão nos pneus, ar-condicionado digital de duas zonas, entre outros recursos de série.