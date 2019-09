L200 Triton Sport Outdoor traz elementos de estilo exclusivos

Entre os componentes que conferem visual diferenciado ao veículo estão o novo para-choque frontal de impulsão, na cor preta e com “skid plate” integrado em grafite. Capota marítima e protetor da caçamba garantem, além do impacto estético, mais comodidade e segurança para carregar até uma tonelada de carga. No interior, o painel central exibe acabamento em fibra de carbono.

A Mitsubishi L200 Triton Sport Outdoor vem com motor 2.4 turbodiesel, de 190 cv de potência e 430,2 Nm de torque. O câmbio manual de seis marchas está integrado ao sistema de tração “Easy Select II”, que possibilita até 18 combinações de marcha: tem o modo 4x2, para rodar no asfalto; 4x4 com bloqueio do diferencial central, para o off road; e 4x4 com reduzida, para condições extremas de terreno.