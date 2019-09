Toyota investirá R$ 1 bilhão para produzir novo veículo no Brasil

Inaugurada em 2012, essa planta monta atualmente os modelos Etios e Yaris. A escolha por Sorocaba se deve ao projeto inicial da unidade, que já previa a possibilidade de ampliação, além da facilidade logística dos fornecedores. Para iniciar a manufatura desse novo veículo, provavelmente um SUV compacto, a Toyota prevê a contratação de 300 colaboradores.

Com esse novo investimento, a empresa totaliza R$ 6,68 bilhões injetados no Brasil nesta década. Desde 2012, ergueu as fábricas de Sorocaba e Porto Feliz - onde são construídos motores -, assim como renovou a unidade de São Bernardo do Campo, modernizou a de Indaiatuba (todas localizadas no estado de São Paulo) e implantou um centro de distribuição em Suape (PE).