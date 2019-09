Grupo Gandini inaugura centro para testes de emissões veiculares

Localizado em Salto (SP) e construído com investimento de R$ 25 milhões, o Gandini Centro Tecnológico (GCT) pode validar veículos com tração 4x2 ou 4x4, movidos a gasolina, álcool, flex, diesel, gás natural e, inclusive, híbridos ou elétricos. A intenção do Grupo Gandini é atender a montadoras, importadoras, sistemistas e fornecedores da indústria automotiva.

“Estamos inaugurando um dos laboratórios de emissões veiculares mais modernos do Brasil, ampliando nossa atuação para mais um setor da cadeia automotiva. Em um momento em que os híbridos e elétricos despontam como soluções para a mobilidade urbana sustentável no mundo todo, o GCT é um dos únicos no País a contar com tecnologia de ponta para o processo de homologação de veículos com essas motorizações”, ressalta José Luiz Gandini, presidente do grupo empresarial.

Instalado às margens da Rodovia Santos Dumont, o GCT tem fácil acesso às cidades paulistas de São Paulo, Sorocaba, Campinas e Piracicaba. Com área total de 5.900 m² e 2.400 m² de área construída, o complexo possui modernos laboratórios, uma ampla oficina e estrutura completa para acompanhamento dos ensaios.

A capacidade técnica do Gandini Centro Tecnológico para realizar testes como emissões de gases de escapamento, consumo de combustível, emissões evaporativas e de veículos rodoviários híbridos leves, entre outros, foi reconhecida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Entre os equipamentos do local, destaque ainda para o dinamômetro de chassis 4x4, que possibilita a medição de torque e potência em ensaios de emissões de poluentes e de consumo de combustível nos veículos de passageiros e comerciais leves dotados de tração 4x2 e 4x4.