ID.3 é o primeiro modelo de nova família de elétricos da Volkswagen

A marca apresentou a novidade no Salão do Automóvel de Frankfurt. O ID.3 é o primeiro carro totalmente elétrico baseado na nova plataforma MEB (matriz modular para propulsão elétrica) da Volkswagen, e promete maior autonomia, dirigibilidade superior e interior espaçoso.

O modelo será oferecido com três diferentes tamanhos de bateria: uma grande, com 77 kWh; uma de porte médio, com 58 kWh; e uma pequena, de 45 kWh. Dependendo dessa escolha, a autonomia do veículo irá variar de 330 a 550 quilômetros. Segundo a fabricante, uma recarga para rodar até 290 quilômetros deverá demorar apenas 30 minutos.

A potência do motor elétrico do VW ID.3 é de 150 kW - ou 204 cv - e o carro contará com tração traseira. Sua produção está prevista para começar no final deste ano, com primeiras entregas aos clientes ocorrendo em meados de 2020.