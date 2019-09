Novo Defender é apresentado pela Land Rover e virá para o Brasil em 2020

A nova gama compreende os modelos S, SE, HSE, First Edition e o top de linha Defender X, com carroceria em configurações 110 e 90. O utilitário-esportivo oferece avançadas tecnologias para rodar em todos os tipos de terreno, fazendo jus ao seu legado aventureiro.

Revitalizado, o design do Defender preserva características clássicas, como a traseira com dobradiças laterais e a roda sobressalente fixada do lado externo. A dianteira minimalista e a traseira com saliências permitem excelentes ângulos de ataque, de passagem e de saída, facilitando a superação de obstáculos.

A personalidade despojada do Defender original aparece no seu interior, onde elementos estruturais, normalmente escondidos, ficam expostos. Graças à manopla de câmbio, agora instalada no painel, foi possível acrescentar um assento opcional extra na dianteira.

Desse modo, o Defender 110 terá arquiteturas de quatro, cinco ou cinco mais dois lugares, com espaço de carga atrás da segunda fileira de até 1.075 litros. Já o modelo 90 poderá acomodar até seis ocupantes.

O novo Land Rover Defender estará disponível com quatro motores turbo - dois movidos a diesel e dois a gasolina. As opções a gasolina são um 2.0 de quatro cilindros e um 3.0 de seis cilindros. As variantes a diesel são ambas de quatro cilindros e 2.0 litros, mas com níveis de potência diferentes.

A transmissão, automática de oito velocidades, contará com reduzida. A capacidade fora-de-estrada do veículo é otimizada pelo sistema Terrain Response 2, que além de regulagens pré-definidas de motor, câmbio, suspensão e recursos eletrônicos, concede ajustes personalizados.

A nova estrutura da carroceria resulta em 291 milímetros de distância do solo – 20 mm a mais do que em qualquer outro SUV da Land Rover. Também em função disso, o Defender consegue transpor trechos alagados de até 900 mm de profundidade.