Com design baseado no Mini Hatch de três portas e equipado com um motor elétrico capaz de entregar 184 cv de potência e 270 Nm de torque, o inédito Cooper SE será produzido na fábrica de Oxford, no Reino Unido. Seu sistema de propulsão foi desenvolvido nos centros de tecnologia de mobilidade eletrificada do BMW Group em Dingolfing e Landshut, ambos na Alemanha.

Compacta, a unidade de força agrega baterias de alta voltagem, constituídas de células de íons de lítio divididas em 12 módulos. Com capacidade de 32,6 kWh, as baterias são capazes de garantir autonomia de até 270 quilômetros ao Mini Cooper SE.