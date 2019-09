Novo Onix sobe de patamar preservando o custo-benefício atraente

Com um slogan expressivo, “menos nunca mais”, a General Motors do Brasil lançou, ontem (12/09), em Porto Alegre, a segunda geração do Chevrolet Onix. Durante o evento de apresentação, realizado na Fiergs, os executivos da montadora explicaram o mote impactante: construído sobre uma plataforma inédita e com design totalmente reformulado, o modelo entrega mais tecnologia e equipamentos ao consumidor, sem aumento de preço nas versões LT e LTZ.

O primeiro a dar as caras foi o sedã, agora batizado de Onix Plus (o nome Prisma será aposentado). Em seguida, apareceu de surpresa a configuração hatchback, que somente estará disponível no mercado nacional em novembro.

Mas a Chevrolet tinha mais cartas na manga. Com a chegada da segunda geração, Onix e Onix Plus passam a contar com a versão Premier, a mais sofisticada da gama da marca, que se torna a top de linha do carro compacto.

Paralelamente, os atuais - agora antigos - Onix e Prisma assumem a denominação Joy e Joy Plus e serão oferecidos como modelos de entrada. A intenção é atender principalmente a frotistas, locadoras de automóveis e aplicativos de mobilidade.

São muitos os destaques dos novos Onix. Para começar, a carroceria do hatch e do sedã está maior em comprimento, largura e entre-eixos. Em função disso, o espaço interno também cresceu, em especial para os ocupantes traseiros.

O propulsor é o inédito Ecotec 1.0 de três cilindros flex, em configurações aspirada e turbinada. A primeira, sempre combinada com câmbio manual de seis marchas, rende até 82 cv de potência e 103,9 Nm de torque. Já a segunda pode vir associada à transmissão manual ou automática, ambas de seis velocidades, e entrega até 116 cv e 164,6 Nm, sendo anunciada pela Chevrolet como a motorização turbo mais econômica da categoria.

Desde a versão de entrada, há de série controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e seis air bags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina). A segurança estrutural também chama a atenção, pois os novos Onix receberam nota máxima do Latin Ncap na proteção de adultos e crianças.

Somando versões e pacotes de equipamentos, são 13 opções, com preços a partir de R$ 48.490,00. Foto: Vinicius Ferlauto/Especial/JC

Conforme vai subindo a escala de versões, o Onix ganha em conteúdo e sofisticação. Outro trunfo comercial dessa nova geração, o Wi-Fi embarcado está presente a partir do modelo LT 1.0 aspirado (que também é a primeira opção com sistema multimídia MyLink atualizado): em uma parceria com a operadora Claro, a Chevrolet dará três meses gratuitos de acesso à internet - depois, o cliente poderá escolher entre planos de dados pagos a partir de R$ 29,90.

Na versão LT Turbo automático, surge o controle de velocidade de cruzeiro - vulgo, piloto automático. Na LTZ Turbo manual, entram a abertura das portas e a partida do motor sem a chave. Nos modelos top de linha Premier, conforme o pacote de acabamento, o comprador terá em seu Onix: luz de posição e lanternas de LED, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital e assistente de estacionamento semiautomático.

A lista de inovações do compacto não para por aí. Volante, rodas de liga-leve, materiais do acabamento interno, painel de instrumentos, bancos, entre outros componentes, foram todos reprojetados.

A conclusão é de que a General Motors investiu pesado para que o Chevrolet Onix continue líder de vendas no Brasil, e o novo carro demonstra muitas qualidades para se manter nessa posição. Bom para o consumidor, que terá um produto bem melhor à sua disposição - e com preços competitivos.