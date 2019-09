Honda mostra versão de produção do seu novo carro elétrico

Batizado de "e", o modelo faz sua estreia no Salão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha HONDA/DIVULGAÇÃO/JC

O veículo é considerado o próximo passo para o compromisso da marca de ter 100% de sua linha eletrificada na Europa até 2025. Desenvolvido com foco na simplicidade do estilo e na funcionalidade, o Honda e (primeira letra de "eletric") possui um motor elétrico com dois níveis de potência: 100 kW (136 cv) ou 113 kW (154 cv), além de torque de 314,5 Nm.

A bateria de 35,5 kWh é uma das mais compactas da categoria e proporciona uma autonomia de até 220 quilômetros a partir de uma única carga. Em modo de carregamento rápido, bastam 30 minutos para preencher 80% da capacidade da bateria.

O design do Honda e se vale de soluções criativas para ficar extremamente limpo. É o caso dos retrovisores laterais, que substituem os espelhos convencionais por câmeras compactas, enviando imagens ao vivo para duas telas de seis polegadas dentro do veículo.

Dentro da cabine, um painel digital de cinco telas e um sistema de infoentretenimento avançado são destaques. Serviços e aplicativos conectados permitem controle tátil ou por comando de voz.