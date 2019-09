Toyota lança plataforma de mobilidade no Brasil

A montadora iniciou, hoje, uma nova forma de acesso aos seus veículos, com o lançamento do Toyota Mobility Services (TMS). O País é o segundo da América Latina a receber a iniciativa, já em curso na Argentina desde o final do ano passado.

Com esse serviço, o público em geral poderá alugar modelos da Toyota por meio de um aplicativo. Em um primeiro momento, concessionárias selecionadas de São Paulo (interior e capital), Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife e Salvador fazem parte do sistema. Ainda este ano, a empresa pretende expandir o TMS para outras capitais nacionais.

O aplicativo pode ser baixado em smartphones com sistemas iOS (Apple) e Android. Depois de finalizado o download, o usuário precisa preencher um cadastro e aguardar a aprovação.

Com a aprovação, o consegue retirar o automóvel nas concessionárias mediante agendamento prévio e em horário comercial. Entre os modelos disponíveis, estão o Etios, Yaris, Corolla, Prius, RAV4, Hilux, SW4, Camry, além dos Lexus UX 250h, NX 300h e ES 300h.

Para a linha Toyota, os preços das diárias partem de R$ 149,00 e chegam a R$ 599,00; na Lexus, de R$ 499,00 a R$ 699,00. Será possível também alugar os carros por hora, começando em R$ 19,00. Todos os valores sempre com seguro incluso. Mais informações em www.toyota.com.br/mobility ou diretamente no aplicativo.